poggi tragedia sfiorata crolla la rete del cantiere bimba ferita alla testa

A Poggi, una rete di recinzione crolla improvvisamente nel cantiere, causando un incidente che coinvolge una bambina di cinque anni. La piccola, colpita alla testa, si trova sotto osservazione ma resta vigile. La madre si infuria, chiedendo spiegazioni per la mancanza di sicurezza. Il cantiere, aperto da alcune settimane, aveva già sollevato alcune preoccupazioni tra i residenti. La vicenda solleva dubbi sulla vigilanza e sulla gestione delle opere in zona. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità.

"La bimba è vigile, ma ha un bernoccolo in testa. Ma sono davvero arrabbiata. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Le criticità sono tante e ben visibili a tutti, ma chi ha il dovere di intervenire chiude gli occhi". Queste le prime parole della mamma della piccola (omettiamo nome e cognome a tutela dell'anonimato della minore) che ieri, mentre seguiva il percorso indicato per l'ingresso a scuola, è stata colpita da una transenna della recinzione che delimita l'area di cantiere all'esterno delle Poggi Carducci. Intorno alle 8.05, complici la pioggia e il forte vento, a pochi passi dall'entrata del plesso, una porzione della recinzione ha ceduto, riversandosi su alcune persone che stavano transitando, tra cui la piccola, che frequenta la seconda elementare.

