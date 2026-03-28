Nella serata finale del Bif&st, tenutasi al teatro Petruzzelli di Bari, sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie del festival. Tra i premiati figurano Lino Banfi e Checco Zalone. Durante l’evento sono intervenuti anche Luca Medici e Gennaro Nunziante, protagonisti del film “Buen camino”, che ha registrato il maggior incasso nella storia del cinema italiano.

Serata finale del Bif&st nel teatro Petruzzelli di Bari. Caratterizzata dai vincitori nelle varie categorie del festival ha dato spazio anche a Luca Medici e Gennaro Nunziante, protagonista e regista di "Buen camino" che ha realizzato il maggiore incasso nella storia del cinema itali. Li ha premiati Giulio Dilonardo, presidente dell'associazione nazionale esercenti cinema Anec. In mattinata era stata la volta di Lino Banfi che ha avuto il riconoscimento della città di Bari. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bif&st, la chiusura: i vincitori, i premi a Lino Banfi e Checco Zalone Bari, teatro Petruzzelli

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