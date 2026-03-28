La 17esima edizione del Bif&st si è conclusa dopo otto giorni di eventi, attirando complessivamente oltre 50.000 spettatori. La rassegna ha proposto anteprime, mostre e dibattiti, con diversi appuntamenti sold out. Tra le iniziative, si è tenuto l’omaggio al Petruzzelli dedicato a Lino Banfi. La manifestazione si è svolta in vari spazi della città, coinvolgendo pubblico e ospiti di rilievo.

L'attore pugliese è salito sul palco del politeama per una mattinata tra ricordi, cinema e ironia. Decaro: "Già al lavoro per l'edizione 2027 della rassegna" Un appuntamento seguito a uno di grande richiamo che ha riempito questa mattina il teatro Petruzzelli, gremito per l'incontro con Lino Banfi. L'attore pugliese, idealmente abbracciato dall'entusiasmo del pubblico, ha incontrato i fan al termine della proiezione di ‘Vieni avanti cretino’ e del documentario ‘Lino d’Italia: storia di un italieno'. Quest'ultima, un'opera per raccontare la grande parabola artistica e umana. Il Bif&st ha fatto registrare anche ottimi dati per il nuovo sito della kermesse e sui social, con utenti attivi da tutto il mondo che hanno sfogliato e condiviso contenuti, story e reel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bif&st 2026, l'abbraccio del Petruzzelli a Lino Banfi. Il bilancio del festival: "Oltre 50mila spettatori"

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