Besanino fermo un anno i pendolari lecchesi nel panico | solo 1 su 4 userà il bus sostitutivo

Tra poco più di cinque mesi, i pendolari delle zone di Lecco e della Brianza dovranno affrontare l'interruzione del servizio ferroviario, che resterà sospeso per un anno. In assenza di treni, il trasporto sostitutivo su autobus sarà l'unica alternativa, ma i dati indicano che solo un quarto degli utenti adotterà questa soluzione. La prospettiva ha già generato preoccupazioni tra gli utenti abituali.

Dal 7 settembre 2026 la linea S7 sarà interrotta tra Triuggio e Villasanta per i cantieri della Pedemontana. I dati del sondaggio tra i pendolari sono impietosi: l'autobus sostitutivo non convince, e il rischio di una fuga verso l'auto privata è concreto. I sindaci chiedono risposte alla Regione Mancano poco più di cinque mesi, ma il conto alla rovescia per migliaia di pendolari lecchesi e brianzoli è già diventato un'ansia concreta. Il 7 settembre 2026 il Besanino si fermerà, e lo farà per un anno intero: fino al 28 agosto 2027, la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano Porta Garibaldi resterà interrotta nella tratta compresa tra le stazioni di Triuggio e Villasanta, che diventeranno i due capolinea provvisori ai lati del cantiere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Nuovi disagi per i pendolari che utilizzano il Besanino, la linea suburbana S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco. - facebook.com facebook