Besanino fermo per un anno | un sondaggio per capire come faranno i pendolari ad andare al lavoro

Il Besanino rimarrà fermo per un anno, e questa decisione preoccupa i pendolari che ogni giorno usano il treno per andare al lavoro. La causa è l’interruzione dei servizi a partire dal 7 settembre, dovuta ai lavori sulla Pedemontana. Per capire come i cittadini affronteranno questa novità, i sindaci dei Comuni brianzoli lungo la tratta S7 hanno avviato un sondaggio tra gli utenti. Il percorso che collega Lecco-Molteno a Milano Porta sarà temporaneamente sospeso, lasciando senza mezzi di trasporto molti pendolari.

Come faranno a spostarsi i pendolari che utilizzano abitualmente il Besanino che, dal 7 settembre, verrà interrotto per i lavori di Pedemontana? Se lo chiedono – e lo chiedono ai diretti interessati – i sindaci dei Comuni brianzoli lungo la tratta S7 che da Lecco-Molteno porta fino a Milano Porta Garibaldi. Un questionario anonimo e on line (ecco il link) per capire che cosa intenderanno fare i pendolare dal 7 settembre 2026 fino alla fine di agosto 2027 quando la tratta verrà interrotta in prossimità della stazione Biassono-Lesmo creando una sorta di doppio capolinea: a Villasanta (con direzione Milano) e a Triuggio (con direzione Lecco).🔗 Leggi su Monzatoday.it

La Pedemontana ferma il Besanino. Allo studio il piano per i pendolariLa linea del Besanino, la S7 Molteno-Monza, si ferma a settembre.

Roma, sondaggio per Carrasco: tutto fermoLa AS Roma sta valutando diverse opzioni per rinforzare la propria squadra nel reparto offensivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.