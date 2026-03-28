Bernardo Silva svela | Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita A volte non sono felice

Durante un episodio del podcast ufficiale del club, il centrocampista ha ammesso che la sua esperienza alla squadra non corrisponde alle sue aspettative e che, in alcune occasioni, si sente poco felice. Ha spiegato di non considerare il club come il massimo obiettivo della sua vita e ha rivelato sentimenti di insoddisfazione che, a volte, lo coinvolgono durante la stagione.

Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Pato racconta: «Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Maldini. Di fronte a me, vedevo Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende» Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Tutto quello che riguarda Bernardo Silva

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"A volte non sono molto felice, ho pensato spesso di lasciare il Manchester City": la confessione di Bernardo Silva x.com

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