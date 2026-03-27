Pellegatti | Estupinan potrebbe andare al Tottenham Le cifre Bernardo Silva? Il Milan alzi gli stipendi

Nel calciomercato del Milan, il giornalista Carlo Pellegatti ha riferito che Estupinan potrebbe trasferirsi al Tottenham e ha menzionato le cifre legate a questa operazione. Ha inoltre parlato delle trattative riguardanti Bernardo Silva, evidenziando che il club rossonero potrebbe essere interessato ad aumentare gli stipendi dei propri giocatori. Le voci riguardano anche altri possibili movimenti di mercato per la rosa del Milan.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare di una possibile cessione di Pervis Estupinan. Ecco il parere su 'YouTube': "Si dice nel caso in cui il Tottenham dovesse restare in Premier League che potrebbe pensare a De Zerbi per la panchina. L'allenatore nel caso si dice che potrebbe chiedere Pervis Estupinan. La notizia è trapelata ieri, Estupinan può essere un obiettivo del Tottenham. Prezzo per evitare una minus valenza circa 14 milioni di euro". Pellegatti ha commentato anche l'indiscrezione de 'La Repubblica' (leggi qui i dettagli): "Bernardo Silva? Con eventualmente Goretzka, Modric, Rabiot potrebbe essere uno stimolo, ma ai prezzi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Estupinan potrebbe andare al Tottenham. Le cifre. Bernardo Silva? Il Milan alzi gli stipendi” Articoli correlati Bernardo Silva non rinnova col City. Milan, ecco perché potrebbe fare al caso tuo!Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a vivere da protagonista il finale di stagione, ma intanto, in società si inizia a pensare al prossimo anno. Juve, sprint Bernardo Silva: le cifre per chiudere l’affareLa Juve accelera per Bernardo Silva e vuole chiudere l’operazione per anticipare tutti: ecco i dettagli e le cifre. Tutto quello che riguarda Bernardo Silva Bernardo Silva preannuncia l'addio al Manchester City: Ultima stagione qui ma voglio continuare ai massimi livelli. Milan, Juve e...: dove può andareBernardo Silva si candida a essere uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista del Manchester City andrà in scadenza di contratto tra pochi mesi e su di lui si ... calciomercato.com Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andareDall'Inghilterra mi hanno detto che Bernardo Silva può arrivare in Serie A già a gennaio. Una vera e propria bomba di mercato, quella sganciata ieri sera da Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport, ... m.tuttomercatoweb.com