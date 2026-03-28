Bergamo piange la scomparsa dell’ex sindaco, morto a 81 anni a causa di un attacco cardiaco. La città si è stretta attorno alla famiglia e alle persone che lo hanno conosciuto, ricordando un uomo politico che ha dedicato gran parte della sua vita alla cura della comunità e alla gestione amministrativa locale. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e vicinanza.

IL LUTTO. Il cordoglio trasversale per un uomo politico che amava la sua città e ha voluto, per tutta la sua vita, prendersene cura. La salma è composta alla casa del commiato di via San Bernardino. Da domenica verrà trasportata in Comune. Lunedì 30 marzo sono in programma i funerali alle 10 al Tempio Votivo. Città in lutto per la morte di Franco Tentorio, ex sindaco dal 2009 al 2014, scomparso improvvisamente venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. Il malore fatale lo ha colpito alla scrivania del suo studio, inutile il tentativo di rianimarlo e la corsa in ospedale in ambulanza, Tentorio è spirato alle 14. Bergamo, politica in lutto per la morte di Franco Tentorio, sindaco dal 2009 al 2014. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo piange l’ex sindaco Franco Tentorio, morto per un attacco cardiaco a 81 anni

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Una selezione di notizie su Franco Tentorio

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