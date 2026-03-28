Bergamo Night Service l’autobus gratuito che il sabato sera attraversa la città

A Bergamo è stato avviato un servizio di trasporto gratuito chiamato Bergamo Night Service, che si svolge il primo sabato sera di ogni mese. Il servizio prevede un autobus che percorre diverse vie della città, fungendo da punto di incontro itinerante per chi desidera socializzare e ascoltare musica durante le ore notturne. L’iniziativa è stata ideata da un gruppo di giovani.

A Bergamo c’è chi ha deciso di smuovere la vita notturna. Un gruppo di giovani ha creato un progetto che unisce musica, socialità e mobilità: il Bergamo Night Service, un autobus che un sabato sera al mese attraversa la città trasformandosi in un punto d’incontro itinerante. “Tutto è nato al bancone del bar UNPLUG di via Broseta, chiacchierando. Siamo partiti da un’idea semplice: il bergamasco è una persona abitudinaria, ha il suo bar, le sue abitudini e tende a fare sempre le stesse cose. Inoltre, spesso non vuole utilizzare i mezzi pubblici.” È da quella conversazione che Filippo Leo, 30 anni, libero professionista e Dj, insieme a Pietro Rota Stabelli e a Michele Marcelli e Francesco Vavassori di UNPLUG, hanno partorito l’idea del night service, supportata dalla creazione di “ Porta Scomparsa”, un’associazione no profit. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tutto quello che riguarda Bergamo Night Service

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Bergamo Night Service, l’autobus gratuito che il sabato sera attraversa la cittàIl bus parte alle 19:00 e gira fino a mezzanotte, con 12 fermate complessive. Dopo le prime due uscite di gennaio e febbraio, il 28 marzo ci sarà il terzo appuntamento. bergamonews.it

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service: bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di seraBergamo Night Service è un bus speciale affittato da Atb e guidato da un conducente dell’azienda, che percorre una linea indipendente dal trasporto pubblico tradizionale, collegando alcuni degli hot ... ecodibergamo.it

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