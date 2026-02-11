Questa sera a Bergamo torna il bus notturno gratuito, pensato per collegare in modo sicuro e senza costi i locali del divertimento serale. L’iniziativa si amplia, coinvolgendo più locali che vogliono offrire un mezzo di trasporto alternativo e sostenibile, in modo da permettere a chi esce di divertirsi senza pensieri.

MOBILITÀ NOTTURNA. Si allarga la platea dei locali che aderiscono all’iniziativa che vuole proporre un mezzo di trasporto «speciale» che colleghi in sicurezza e gratuità i luoghi del divertimento serale della città. Un nuovo modo di vivere Bergamo la sera, all’insegna della mobilità, della musica e della socialità. Torna sabato 14 febbraio Bergamo Night Service, il progetto che mette al centro la comunità e il rispetto della città, con una seconda edizione ancora più partecipata. Questa volta l’iniziativa raccoglie il sostegno di diverse attività cittadine – Cosmo, Crocevia, Dandy, Kindness, Reef e Wood – che si affiancano ai fondatori Nøid e Unplug nel promuovere e sostenere il progetto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo Night Service, torna il bus notturno gratuito tra musica e mobilità sostenibile

Approfondimenti su Bergamo Night Service

Bergamo Night Service è un nuovo servizio di navetta notturna gratuita, inaugurato il 5 gennaio, che collega i principali punti del centro città dalle 19 a mezzanotte.

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service, l’iniziativa che permette di muoversi in città anche di sera senza spendere un euro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bergamo Night Service

Bergamo Night Service, torna il bus notturno gratuito tra musica e mobilità sostenibileAumentano i locali che aderiscono all’iniziativa che propone un mezzo di trasporto «speciale» che colleghi in sicurezza e gratuità i luoghi del divertimento serale della città. ecodibergamo.it

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service: bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di seraDalle 19 a mezzanotte riparte Bergamo Night Service:bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di sera. ecodibergamo.it

Che spettacolo Bergamo! Di giorno e di notte. Abbiamo corso tra le strade e i panorami della Città dei Mille, dall’energia della Bergamo21 al fascino notturno dell’Urban Night Trail, insieme a migliaia di runner Un ringraziamento speciale a BPER B - facebook.com facebook