Bergamo Night Service torna il bus notturno gratuito tra musica e mobilità sostenibile
Questa sera a Bergamo torna il bus notturno gratuito, pensato per collegare in modo sicuro e senza costi i locali del divertimento serale. L’iniziativa si amplia, coinvolgendo più locali che vogliono offrire un mezzo di trasporto alternativo e sostenibile, in modo da permettere a chi esce di divertirsi senza pensieri.
MOBILITÀ NOTTURNA. Si allarga la platea dei locali che aderiscono all’iniziativa che vuole proporre un mezzo di trasporto «speciale» che colleghi in sicurezza e gratuità i luoghi del divertimento serale della città. Un nuovo modo di vivere Bergamo la sera, all’insegna della mobilità, della musica e della socialità. Torna sabato 14 febbraio Bergamo Night Service, il progetto che mette al centro la comunità e il rispetto della città, con una seconda edizione ancora più partecipata. Questa volta l’iniziativa raccoglie il sostegno di diverse attività cittadine – Cosmo, Crocevia, Dandy, Kindness, Reef e Wood – che si affiancano ai fondatori Nøid e Unplug nel promuovere e sostenere il progetto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
