Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service, l’iniziativa che permette di muoversi in città anche di sera senza spendere un euro. Dalle 19 a mezzanotte, i bus gratuiti collegano diverse zone di Bergamo, offrendo anche musica e un’atmosfera di socialità. L’obiettivo è far vivere la città nelle ore serali in modo più semplice e sicuro, attirando cittadini e visitatori a scoprire Bergamo anche di notte.

L’INIZIATIVA. Il 14 febbraio Bergamo torna a muoversi anche di notte. Dalle 19 a mezzanotte riparte Bergamo Night Service, il progetto che unisce mobilità urbana, musica e aggregazione, offrendo a cittadini e visitatori un modo sicuro, gratuito e rispettoso di vivere la città nelle ore serali. Bergamo Night Service è un bus speciale affittato da Atb e guidato da un conducente dell’azienda, che percorre una linea indipendente dal trasporto pubblico tradizionale, collegando alcuni degli hot spot serali del centro. Un servizio pensato per favorire gli spostamenti serali senza auto, riducendo disagi e rischi, e incentivando una fruizione più consapevole della città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service: bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di sera

Approfondimenti su Bergamo Night Service

Bergamo Night Service è un nuovo servizio di navetta notturna gratuita, inaugurato il 5 gennaio, che collega i principali punti del centro città dalle 19 a mezzanotte.

Il progetto “Vivere il centro di sera” propone un’esperienza di mercato notturna a Perugia, combinando spesa, street food e atmosfere autentiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bergamo Night Service

Argomenti discussi: Chianciano: dal 12 al 14 febbraio torna il 'Festival della Canzone d’Amore-Premio San Valentino'. L'ideatore del Festival Francesconi spiega che l'obiettivo della kermesse è trovare una nuova Mina o un nuovo Gianni Morandi; Festival della canzone d’amore, torna l’evento per San Valentino; Nei saloni dell’ex Grand Hotel torna il gran ballo di San Valentino; Torna a Roma la Carnival Cup: in campo dal 24 gennaio al 14 febbraio.

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service: bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di seraDalle 19 a mezzanotte riparte Bergamo Night Service:bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di sera. ecodibergamo.it

Pretty woman torna al cinema per san ValentinoPretty woman, la commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall, torna al cinema il 9, 10, 11 e il 14 febbraio, in occasione di San Valentino. Il film con Julia Roberts e Richard Gere ha racc ... repubblica.it

Follow Your Passion. Basement Jaxx · where's my head at _. o di che team sei Un weekend, due modi di correre. Di giorno con la Bergamo21 tra le strade di Città Bassa sui 10 e 21 km. Di notte con il Bergamo Urban Night Trail 12,5 km lungo le mura U - facebook.com facebook