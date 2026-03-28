A Bergamo, una ragazzina polacca di 13 anni ha riferito di aver subito un episodio in cui un coetaneo italiano le ha detto di tagliarsi, affermando di averlo ordinato lui. Due giorni prima, lo stesso 13enne italiano era stato coinvolto in un tentativo di aggressione alla propria insegnante durante le lezioni.

Una ragazzina polacca di 13 anni ha vissuto un momento terrificante con il tredicenne italiano che due giorni fa ha tentato di uccidere la professoressa a scuola. I due si erano conosciuti su un canale Telegram e poi erano passati ai messaggi privati.Il ragazzo, che nel suo “manifesto” aveva scritto di essere innamorato di lei e di voler rimanere in contatto anche dopo l’attacco, come riporta ilCorriere, ha iniziato a esercitare su di lei un controllo sempre più opprimente. Approfittando delle fragilità della ragazzina, che lottava con l’autolesionismo, è arrivato al ricatto: le ha ordinato di tagliarsi e di incidere sulla pelle. Le ha chiesto in diretta se avesse una lama vicino e di procurarsi dei tagli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, il 13enne e l'ordine alla ragazzina: "Tagliati perché te lo dico io"

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