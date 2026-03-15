Banche Fabi partecipa alla Global Money Week | al via il progetto Te lo dico cash

Domani prende avvio il progetto “Te lo dico cash”, promosso dalla Fabi in occasione della Global Money Week. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge la banca e mira a sensibilizzare sui temi legati al denaro e alla gestione finanziaria. La Fabi, sindacato del settore, partecipa per il sesto anno consecutivo a questa campagna internazionale dedicata all’educazione economica.

Parte domani “Te lo dico cash” il progetto che la Fabi ha ideato per partecipare, per il sesto anno consecutivo, alla Global Money Week, iniziativa promossa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), coordinata per l’Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, e in programma dal 16 al 22 marzo in tutto il mondo. Giunta alla sua quattordicesima edizione, – spiega una nota Fabi – la campagna Ocse è volta a sensibilizzare i giovani, sin dalla tenera età, affinché siano finanziariamente competenti e con l’obiettivo di far acquisire loro, gradualmente, conoscenze e comportamenti necessari a prendere decisioni finanziarie sane e consapevoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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