Presentazione di Il semplice automatismo dei desideri di Amerigo Verardi
Amerigo Verardi presenta il suo nuovo libro, “Il semplice automatismo dei desideri”, a San Cesario di Lecce. La presentazione deriva dall’interesse crescente intorno alle sue storie di vita, che spesso affrontano i sogni e le emozioni quotidiane. Verardi racconterà come le sue esperienze personali abbiano ispirato questa raccolta, pubblicata di recente. La serata si svolge nell’ambito di “Leggere il presente”, un ciclo di incontri dedicato agli autori emergenti. Gli appassionati potranno ascoltare Verardi nel teatro comunale alle 18.30.
Per “Leggere il presente, rassegna di incontri con gli autori”, nell’ambito del Patto per la lettura del Comune di San Cesario di Lecce, con il patrocinio del Comune di San Cesario di Lecce e in collaborazione con l’Associazione Cantiere Democratico, Amerigo Verardi presenta “Il semplice automatismo dei desideri”. Dialogheranno con l’autore Salvatore Bellanova (Collettivo Malebolge) e Alessandra Greco.Il libroNel suo nuovo libro, Amerigo Verardi ci consegna un grande flusso di coscienza. Fedele, per forma e contenuti, alla corrente della Beat Generation, il testo è quasi del tutto privo di punteggiatura: il punto non separa né interrompe il discorso, ma ne segue le virate, si fa ponte del pensiero.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Amerigo Verardi e il suo "Il semplice automatismo dei desideri" a MesagneIl 3 gennaio 2026, alle ore 19, l'Associazione “G” organizza a Mesagne, in via Castello 20, un nuovo appuntamento con Amerigo Verardi e la presentazione del suo libro
Arci Movimenti Aps. Amerigo Verardi · Matteotti di nome. Amerigo Verardi dal vivo a Brindisi! Preparatevi per una serata di grande musica d’autore. Venerdì 20 Febbraio, il palco di ArciMovimenti ospiterà Amerigo Verardi con “Canzoni da [ultima] spiaggia” facebook