Il presidente dei biancorossi sceglie il no comment | la nota della società

Il presidente dei biancorossi ha preferito mantenere il silenzio, spiegando che la società non intende commentare le voci non confermate circolate sui media. La decisione nasce dal fatto che si tratta di informazioni frammentarie e non verificabili, che rischiano di creare confusione. La società ha deciso di non alimentare ulteriormente queste speculazioni, preferendo attendere notizie ufficiali. La questione rimane aperta senza ulteriori dettagli pubblici.

“La società non ritiene di dover rispondere a indiscrezioni non confermate che alimentano sulla stampa speculazioni incomplete e frammentarie. Ogni affermazione che conduca a ritenere che Trieste, in futuro, non avrà una pallacanestro di alto livello è destituita di ogni fondamento”. Le parole della rossoalabardata di basket non sollevano i dubbi sul destino in costruzione di Paul Matiasic, avvocato di San Francisco da un anno e mezzo presidente della squadra. Una vita passata a rappresentare clienti in casi di lesioni personali catastrofiche e omicidio colposo in tutto lo stato della California, il numero uno della Pallacanestro Trieste ha quindi deciso di non mettere a tacere le voci su un suo possibile interesse romano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Zappi deferito per pressioni dalla Procura della FIGC, il presidente dell’AIA si difende: la nota ufficialeIl presidente dell’AIA, Zappi, è stato deferito dalla Procura della FIGC per presunte pressioni.

Elezioni per il presidente della Provincia, il centrosinistra sceglie Barbara PetroniBarbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, viene indicata come candidata del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Latina, in risposta alle recenti elezioni.

Argomenti correlati

Bari, gli ultras contro tutti: Chi non è adatto alla piazza può andare a quel paese. De Laurentiis dov'è? VIDEO; Bari sconfitto al San Nicola, le proteste dei tifosi all'esterno dello stadio; Nicolas Giani nel cuore dei Randagi. Cena del club e raccolta fondi; L'Arena è carica di tensione positiva, dominano i colori biancorossi.

I tifosi biancorossi sfogano subito dopo la gara col Sudtirol tutta la loro rabbia dopo l'ennesima sconfitta interna: contestato l'operato della società, con il presidente accusato di essere assente e di aver sbagliato la campagna acquisti. «Siamo stanchi, se dobbi - facebook.com facebook