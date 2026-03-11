A spasso tra i vigneti della Valle del Savio | in programma visite guidate e tour enogastronomici

A Mercato Saraceno tornano due eventi dedicati alla scoperta della Valle del Savio, con visite guidate tra vigneti e uliveti che illustrano la tradizione agricola della zona. Durante le giornate, i partecipanti potranno esplorare i filari di vite e gli uliveti, accompagnati da guide specializzate, e assaporare prodotti enogastronomici locali. Le iniziative offrono un'occasione per conoscere da vicino il territorio e le sue produzioni più autentiche.

Tra filari di vite e uliveti che raccontano la storia della Romagna, tornano a Mercato Saraceno due appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio attraverso i suoi sapori più autentici. Sabato 14 e sabato 21 marzo la Tenuta Casali apre le porte della propria azienda per un'esperienza.