Calciomercato Sassuolo | piace Ulisses Garcia per la fascia Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare

Da calcionews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo sta valutando l’acquisto di Ulisses Garcia per rinforzare la fascia. La società rossoblù sta seguendo attentamente la situazione dell’obiettivo, analizzando le possibilità di portarlo in Italia. La trattativa rappresenta una delle strategie del club per rinvigorire la rosa in vista del girone di ritorno.

Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula Conferenza stampa McTominay pre Napoli Chelsea: «Infortuni? È difficile ma bisogna accettarlo. Vogliamo passare il turno» Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia? Frase infelice, bisogna portare rispetto. Deve stare più attento quando parla!» Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato sassuolo piace ulisses garcia per la fascia chi 232 il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual 232 la situazione per l8217affare

© Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo: piace Ulisses Garcia per la fascia. Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare

Approfondimenti su Calciomercato Sassuolo

Calciomercato Sassuolo, Muharemovic sicuro di partire? Ecco la situazione dei neroverdi

Calciomercato Sassuolo, Muharemovic lascerà i neroverdi? Ecco la situazione attuale in casa neroverde

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Calciomercato Sassuolo

Argomenti discussi: Mercato: Roma, Bove vicino al Watford. Mazzocchi rifiuta il Sassuolo, il Lecce su Cheddira.

calciomercato sassuolo piace ulissesSassuolo, interesse concreto per Ulisses Garcia del MarsigliaIl Sassuolo guarda in Francia per rinforzare la corsia di sinistra. Il club neroverde ha messo nel mirino Ulisses Garcia, difensore dell’Olympique Marsiglia, per il quale è emerso un interesse ... gianlucadimarzio.com

Calciomercato Inter: Muharemovic del Sassuolo idea concreta per gennaioL’Inter studia i possibili colpi di calciomercato per questa sessione invernale ormai alle porte e sembra che sia proprio la difesa la porzione di campo sotto la luce dei riflettori. La retroguardia è ... it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.