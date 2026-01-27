Calciomercato Sassuolo | piace Ulisses Garcia per la fascia Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare

Il Sassuolo sta valutando l’acquisto di Ulisses Garcia per rinforzare la fascia. La società rossoblù sta seguendo attentamente la situazione dell’obiettivo, analizzando le possibilità di portarlo in Italia. La trattativa rappresenta una delle strategie del club per rinvigorire la rosa in vista del girone di ritorno.

