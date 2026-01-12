Beccato con la droga tenta la fuga arrestato

Il 9 gennaio a Taranto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 35 anni, sorpreso in possesso di droga. Durante un normale servizio di controllo, l’individuo ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente fermato. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti svolte dalle forze dell’ordine nella zona.

Nel tardo pomeriggio del 9 gennaio, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 35enne tarantino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attenzione dei militari dell'Arma è stata attirata dall'uomo, notato mentre camminava a piedi lungo una via del quartiere Salinella. Alla richiesta di esibire i documenti, il 35enne avrebbe mostrato un atteggiamento esitante per poi darsi improvvisamente alla fuga tra le strade limitrofe.

