Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2026, la trama di Beautiful si arricchirà di nuovi eventi. Thomas e Douglas faranno ritorno a Los Angeles, mentre Hope vivrà un momento di delusione. La serie, trasmessa quotidianamente su Canale 5, continuerà a proporre sviluppi che coinvolgono i personaggi principali, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile e – complice una programmazione 7 giorni su 7 – promette di sorprendere i tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Trame settimanali Beautiful: Hope ha nostalgia di Thomas. Hope prova a contrastare l’enorme nostalgia che prova da quando Thomas e Douglas hanno lasciato Los Angeles, gettandosi a capofitto nel lavoro. Dedicandosi con grande impegno e la dedizione alla Forrester Creations, la figlia di Brooke spera di colmare anche quella lacuna professionale lasciata dal giovane stilista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 28 marzo al 3 aprile 2026: Thomas e Douglas tornano a Los Angeles (e per Hope arriva una delusione)

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