Beautiful anticipazioni americane | Thomas torna a Los Angeles con una sorpresa

Thomas torna a Los Angeles dopo aver trascorso del tempo a Parigi, sorprendendo i protagonisti e i fan di Beautiful con un ritorno inaspettato. La sua presenza in città cambierà gli equilibri delle vicende e verrà mostrata nelle prossime puntate della soap opera americana. Il personaggio riaprirà una nuova fase della trama, lasciando tutti senza parole.

Dopo un periodo di tempo abbastanza lungo trascorso a Parigi, Thomas Forrester farà ritorno a Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful, lasciando di stucco i protagonisti e i fans con una sorpresa davvero inaspettata. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni americane Beautiful: il ritorno di Thomas. Sapevao bene che quello di Thomas Forrester non sarebbe stato un addio definitivo al cast della serie americana, e infatti – dopo molti mesi di assenza – il figlio di Ridge si appresterà a tornare a Los Angeles. Il ragazzo però non arriverà da solo. Insieme a lui ci sarà ovviamente Douglas, ma anche Paris Buckingham! Ben presto scopriremo che – durante il soggiorno parigino – tra i due sarà scoppiata la passione e che lo stilista e la sorella di Zoe si saranno fidanzati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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