Trofeo Lido Filippi beach sprint | Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la rivoluzione dei tornelli

Da palermotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mondello si è disputata la prima gara internazionale di Beach Sprint dopo l'installazione dei tornelli, evento che segna il quarto anno consecutivo in cui la località e la città ospitano questa competizione di Coastal Rowing. La disciplina, che unisce corsa sulla sabbia e canottaggio, ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, confermando la posizione di Mondello come centro di riferimento per questa specialità.

Per il quarto anno consecutivo, Mondello e Palermo si confermano capitali del Beach Sprint, disciplina del Coastal Rowing, canottaggio costiero ad alta intensità che combina corsa sulla sabbia e abilità remiere. Da venerdì 27 marzo a domenica 29, il Golfo di Mondello, nella zona dell'Antico Stabilimento, ospiterà il Trofeo Lido Filippi Beach Sprint 2026 – Lido Filippi International Trophy 1, la prima gara internazionale dalla “rivoluzione dei tornelli” che ha cambiato la gestione dell’arenile. Si tratta della prima tappa del circuito nazionale, a cui seguiranno Fano, Posillipo, Donoratico. La manifestazione è organizzata dalla Canottieri Mondello, dal Club Canottieri Roggero di Lauria e dal Clubino del Mare, sotto l’egida della Federazione Italiana Canottaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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