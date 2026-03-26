Trofeo Lido Filippi beach sprint | Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la rivoluzione dei tornelli

A Mondello si è disputata la prima gara internazionale di Beach Sprint dopo l'installazione dei tornelli, evento che segna il quarto anno consecutivo in cui la località e la città ospitano questa competizione di Coastal Rowing. La disciplina, che unisce corsa sulla sabbia e canottaggio, ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, confermando la posizione di Mondello come centro di riferimento per questa specialità.

Per il quarto anno consecutivo, Mondello e Palermo si confermano capitali del Beach Sprint, disciplina del Coastal Rowing, canottaggio costiero ad alta intensità che combina corsa sulla sabbia e abilità remiere. Da venerdì 27 marzo a domenica 29, il Golfo di Mondello, nella zona dell'Antico Stabilimento, ospiterà il Trofeo Lido Filippi Beach Sprint 2026 – Lido Filippi International Trophy 1, la prima gara internazionale dalla “rivoluzione dei tornelli” che ha cambiato la gestione dell’arenile. Si tratta della prima tappa del circuito nazionale, a cui seguiranno Fano, Posillipo, Donoratico. La manifestazione è organizzata dalla Canottieri Mondello, dal Club Canottieri Roggero di Lauria e dal Clubino del Mare, sotto l’egida della Federazione Italiana Canottaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Trofeo Lido Filippi beach sprint: Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la "rivoluzione dei tornelli" Articoli correlati Trofeo Filippi: beach spring di canottaggio a Mondello, in gara 400 vogatori provenienti da 12 nazioniLe nazionali presenti a Mondello oltre a quella italiana saranno di: Austria, Croazia, Egitto, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,... Acireale ospita il "Trofeo dell’Etna": sabato 14 marzo la premiazione dei protagonisti delle cronoscalate etneeScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) L'obiettivo è... Tutti gli aggiornamenti su Trofeo Lido Filippi Temi più discussi: Gara di canottaggio a Mondello, chiuso un tratto di viale Regina Elena per quattro giorni; Mondello, chiusure in viale Regina Elena per il Trofeo Lido Filippi: stop al traffico dal 27 al 30 marzo; Allevamento dei bufali, la Cina auspica maggiore collaborazione con l’Italia; Svastica su pensilina Amat. Dichiarazione del sindaco Lagalla. Canottaggio, al via il Trofeo Lido Filippi 2026: il Beach Sprint punta alle Olimpiadi di Los AngelesROMA, 26 marzo 2026 – Ritorna il grande spettacolo del Beach Sprint. Scatta domani da Mondello l’edizione 2026 del Trofeo Lido Filippi, il circuito nazionale e internazionale promosso dalla Federazion ... varese7press.it Venti nazioni al Trofeo Lido Filippi di beach sprint, prima tappa a MondelloROMA (ITALPRESS) – Ritorna, anche nel 2026, l’appuntamento con il Trofeo Lido Filippi, il circuito nazionale e internazionale di Beach Sprint promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio con il con ... msn.com Gli uffici comunali hanno emesso un'ordinanza con limitazioni al transito veicolare per consentire lo svolgimento del Trofeo nazionale Lido Filippi Beach Sprint Rowing - facebook.com facebook