Indolo | batteri intestinali protettivi per il fegato dei neonati studio apre a prevenzione MASLD

Nei neonati, uno studio suggerisce che l’indolo, un composto prodotto dai batteri intestinali, potrebbe aiutare a prevenire il MASLD, la steatosi epatica non alcolica. La ricerca apre nuove strade per proteggere il fegato dei più piccoli, puntando sulla relazione tra batteri e salute epatica.

Un composto prodotto dai batteri intestinali, l’indolo, potrebbe rappresentare una svolta nella prevenzione della steatosi epatica non alcolica nei neonati. Una ricerca dell’Università dell’Oklahoma, pubblicata sulla rivista eBioMedicine, dimostra come l’integrazione di indolo durante la gravidanza e l’allattamento protegga la prole da danni al fegato, anche con una dieta ricca di grassi e zuccheri. Lo studio apre nuove prospettive sulla salute metabolica infantile. La prevenzione delle malattie metaboliche nei bambini potrebbe trovare una nuova alleata nel microbioma intestinale materno. Ricercatori dell’Università dell’Oklahoma hanno scoperto che un composto naturale, l’indolo, prodotto dai batteri intestinali benefici, è in grado di proteggere i neonati dall’insorgenza della steatosi epatica non alcolica, una patologia in crescente diffusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Uno studio italiano pubblicato su Nature rivela che i bambini che frequentano i nidi d’infanzia scambiano batteri intestinali, e questo fa bene alla salute.

Nuove ricerche evidenziano come alcuni batteri intestinali possano influenzare la sclerosi multipla, alterando il sistema immunitario e contribuendo alla sua progressione.

