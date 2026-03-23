Milano - Uno studio internazionale svela il ruolo decisivo del microbioma e della dieta nel trasformare il grasso accumulato in energia, aprendo nuove prospettive terapeutiche contro obesità e diabete Un gruppo di ricercatori internazionali ha individuato un nuovo meccanismo in grado di attivare l’effetto bruciagrassi, legato all’interazione tra batteri intestinali e alimentazione. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, evidenzia come specifici ceppi del microbioma possano influenzare direttamente il metabolismo, aprendo la strada a possibili nuove cure per obesità, diabete e patologie correlate. Secondo lo studio, quattro particolari ceppi batterici agiscono in sinergia, interpretando i nutrienti introdotti con la dieta e attivando un vero e proprio interruttore metabolico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock sul metabolismo: batteri intestinali attivano il grasso bruciacalorie

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