Bastoni clamoroso | è pronto a lasciare la Serie A Avrebbe già detto sì a quel club

Un difensore della Serie A sembra essere vicino a lasciare il campionato. Secondo fonti vicine, avrebbe già accettato un’offerta da un club estero. La trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La sua posizione all’interno della rosa sarebbe ormai messa in discussione, con il trasferimento che potrebbe rappresentare un cambiamento importante per il suo futuro.

. Cosa filtra sul futuro del difensore nerazzurro. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato destinata ad infiammare le prossime settimane. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano iberico Marca, Alessandro Bastoni, perno della difesa dell’ Inter e della Nazionale azzurra, avrebbe aperto concretamente alla possibilità di trasferirsi al Barcellona a partire dalla prossima stagione sportiva. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il fascino del Camp Nou. I primi sondaggi tra la dirigenza blaugrana e l’entourage del difensore, protagonista della simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu, avrebbero prodotto esiti sorprendentemente positivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bastoni, clamoroso: è pronto a lasciare la Serie A. Avrebbe già detto sì a quel club Articoli correlati Miretti può lasciare la Juve in prestito? Quel club di Serie A pronto a offrirgli la titolarità. La sua posizioneGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Hernandez ritorna in Serie A? Quel club è pronto a puntare su di lui già a gennaio. L’indiscrezioneUna vera e propria bomba di mercato scuote il mondo rossonero in questo avvio di 2026. TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect Aggiornamenti e notizie su Bastoni clamoroso è pronto a lasciare... Temi più discussi: Inter, all-in su Calafiori: con Bastoni al Barcellona, Marotta pronto a reinvestire 50 milioni per l’ex Bologna; Antonio Conte, 10 anni fa la drammatica profezia sul calcio italiano: Che fine faremo | Libero Quotidiano.it; Italia-Irlanda del Nord, manca pochissimo: recupera Bastoni, c’è Politano. Le probabili formazioni; Juventus, pronto un clamoroso ritorno?. Inter, all-in su Calafiori: con Bastoni al Barcellona, Marotta pronto a reinvestire 50 milioni per l’ex BolognaBastoni e Calafiori potrebbero cambiare casacca in estate: il Barça insiste per il 95 dell'Inter. Marotta studia il colpo per regalare a Chivu l'ex Roma e Bologna ... sport.virgilio.it Clamoroso Bastoni, se ne va davvero? L’annuncio sull’addio spiazza tutti, i dettagliAlessandro Bastoni potrebbe veramente lasciare l'Inter in estate: l'annuncio sul futuro del difensore nerazzurro. spaziointer.it . @Azzurri, Scamacca e Bastoni in gruppo: le ultime dagli allenamenti x.com Secondo Marca, Alessandro Bastoni avrebbe detto sì al Barcellona, che girerebbe a sua volta circa 70 milioni all’Inter. Tutto corretto, ma manca l’ok nerazzurro, col club che prima pensa a vincere lo scudetto e poi a valutare eventuali richieste concrete. Che p - facebook.com facebook