Hernandez ritorna in Serie A? Quel club è pronto a puntare su di lui già a gennaio L’indiscrezione

Si intensificano le voci sul possibile ritorno di Hernandez in Serie A a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus avrebbe già individuato nel difensore un'opzione per rinforzare la rosa di Spalletti. Restano da confermare dettagli e modalità dell'eventuale trasferimento, ma l'interesse sembra concreto. La vicenda sarà da seguire nelle prossime settimane per capire se si concretizzerà questa possibile operazione di mercato.

