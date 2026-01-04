Hernandez ritorna in Serie A? Quel club è pronto a puntare su di lui già a gennaio L’indiscrezione
Si intensificano le voci sul possibile ritorno di Hernandez in Serie A a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus avrebbe già individuato nel difensore un'opzione per rinforzare la rosa di Spalletti. Restano da confermare dettagli e modalità dell'eventuale trasferimento, ma l'interesse sembra concreto. La vicenda sarà da seguire nelle prossime settimane per capire se si concretizzerà questa possibile operazione di mercato.
Hernandez potrebbe tornare in Serie A già a gennaio. La Juventus pensa a lui per rinforzare la squadra di Spalletti. Le ultimissime Una vera e propria bomba di mercato scuote il mondo rossonero in questo avvio di 2026. L’indiscrezione arriva da una fonte autorevole come Carlo Pellegatti, che parla di notizie “bollenti” provenienti direttamente da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calabria ritorna in Serie A a gennaio? Due club sono forti su di lui. Il Panathinaikos pronto ad aprire alla cessione
Leggi anche: Nico Paz pronto a lasciare Como, ma il futuro è già scritto: quel club gli sta già facendo posto in vista della prossima estate! L’indiscrezione
UFFICIALE: #Peñarol, ritorna Abel #Hernández L'ex attaccante del Palermo Abel Hernández (35), che la scorsa stagione ha giocato 36 partite e segnato 24 gol con la maglia del Liverpool Montevideo (il suo miglior record personale in un anno), torna nelle fila - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.