Miretti può lasciare la Juve in prestito? Quel club di Serie A pronto a offrirgli la titolarità La sua posizione

Miretti potrebbe lasciare la Juventus in prestito nelle prossime settimane. Un club di Serie A si è mostrato interessato a offrirgli un ruolo da titolare, valutando le opportunità di sviluppo e minutaggi per il giovane talento. La decisione dipenderà dalle valutazioni del club e dalle esigenze della squadra, nel rispetto della crescita e del progetto tecnico del giocatore.

Da Miretti a Di Lorenzo, David e Lukaku: i nomi contesi tra Napoli e Juve. Alcuni sono assurdi, li ricordi tutti? - E che scintille: Giovanni Manna avrebbe voluto portarlo a tutti i costi a Castelvolturno, Antonio Conte avrebbe abbracciato ... tuttosport.com

Spalletti capocantiere, come sta plasmando la Juve da Koopmeiners a Miretti. E il botta e risposta con i tifosi - Perché giocatori e allenatori si sono presentati al gate insieme alla gente, pur dovendo prendere un volo charter. tuttosport.com

Come riportato da @NicoSchira, diversi club di Serie A, tra cui il #Bologna, hanno chiesto informazioni per Fabio #Miretti, nel caso dovesse lasciare la #Juventus a gennaio x.com

La Juventus valuta una mossa forte per il mercato di gennaio. Fabio Miretti potrebbe lasciare Torino: non è considerato un titolare fisso e il club starebbe pensando a una cessione a titolo definitivo per fare cassa. La richiesta parte da 15 milioni di euro, una cifr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.