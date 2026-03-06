Caso Siffredi Le Iene replicano | Certi della nostra correttezza ma la querela dell'attore coinvolge anche due autori

Le Iene hanno risposto alla querela di Rocco Siffredi affermando di aver agito con correttezza durante la realizzazione del loro servizio. L’attore ha presentato denuncia contro venti persone, tra cui due autori della trasmissione Mediaset. La questione riguarda presunte irregolarità nel contenuto trasmesso, e la trasmissione si difende sostenendo di aver rispettato tutte le normative vigenti.

Le Iene rispondono alla querela di Rocco Siffredi: "Abbiamo operato con correttezza". Il pornodivo ha denunciato 20 persone, tra cui due autori della trasmissione Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rocco Siffredi, maxi-querela per diffamazione contro tutte le attrici hard che lo accusano di 'violenze sul set' e due autori de Le IeneSono 21 le persone denunciate da Rocco Siffredi per diffamazione, l'attore ha respinto ogni accusa e ha depositato video integrali a luci rosse,...

Rocco Siffredi attacca con la maxi querela contro le attrici che lo hanno accusato di violenze sul set: 21 persone coinvolte tra cui due autori de “Le Iene”Come anticipato da La Repubblica e confermato da fonti inquirenti, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con indagati Sette puntate, di cui una...

Svelati retroscena inediti: Rocco Siffredi VS Le Iene - con Valentina Nappi

Contenuti utili per approfondire Caso Siffredi.

Temi più discussi: Rocco Siffredi denuncia le aspiranti attrici che lo accusano di abusi sul set e fuori; Rocco Siffredi attacca: maxi querela contro 21 attrici per diffamazione; Lo accusano in tv di violenze, Rocco Siffredi le denuncia; Rocco Siffredi querela le attrici che lo accusarono di abusi e gli autori delle Iene.

Caso Siffredi, le Iene rispondono alla querela: Abbiamo lavorato con serietàIl pornoattore ha querelato la trasmissione e le ragazze che hanno raccontato di aver subito abusi sul set e nella sua Academy ... milanotoday.it

LE IENE RISPONDONO SUL CASO SIFFREDILe Iene, oggi come allora, sono certe di aver operato con correttezza, professionalità e trasparenza, nel pieno esercizio del diritto di cronaca, su una vicenda di evidente interesse pubblico, ... iene.mediaset.it

Le Iene rispondono sul caso Siffredi. - facebook.com facebook