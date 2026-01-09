Nick Reiner non è colpevole | le parole dell'ex avvocato la difesa potrebbe puntare sull'infermità mentale

Nick Reiner non è colpevole dell'omicidio dei genitori, secondo le dichiarazioni dell'ex avvocato Alan Jackson. La difesa potrebbe basarsi sull'infermità mentale del giovane, sostenendo che la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti fosse compromessa. La vicenda resta sotto esame, con attenta valutazione degli aspetti legali e psicologici coinvolti nel caso.

L'ex avvocato di Nick Reiner, Alan Jackson, ritiene che il 32enne non sia colpevole dell'omicidio dei genitori. S Avanza l'ipotesi che i medici possano aver cambiato cura per il disturbo schizofrenico, contribuendo al suo squilibrio mentale.

