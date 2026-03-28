Basket Varese piazza il colpo casalingo contro Tortona nell’anticipo di Serie A

Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, la squadra di Varese ha battuto in casa Tortona con il punteggio di 97-87. La partita si è giocata in un clima di grande equilibrio, con entrambe le formazioni che si sono alternate in testa nel punteggio. La vittoria permette a Varese di consolidare la propria posizione in classifica.

Colpo playoff per la Openjobmetis Varese, che si impone nell’anticipo della ventiquattresima giornata sulla Bertram Tortona per 97-87. I lombardi reagiscono alla brutta sconfitta del turno precedente a Napoli e con questo successo si porta per il momento all’ottavo posto. I piemontesi, invece, rimangono al quinto posto a 28 punti. I migliori per Varese sono Ike Iroegbu e Tazé Moore, che mettono a referto rispettivamente 18 e 17 punti. In doppia cifra chiudono anche Nate Renfro (12) e Matteo Librizzi (11); mentre a Tortona non bastano i 20 punti di Christian Vital e i 13 di Prentiss Hubb ed Arturs Strautins. Dopo un avvio equilibrato, Tortona cerca subito un primo allungo con la tripla di Gorham che vale il +7 (12-19). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Varese piazza il colpo casalingo contro Tortona nell’anticipo di Serie A Articoli correlati Basket, Varese piazza il colpo casalingo contro Tortona nell’anticipo del 24° turnoColpo playoff per la Openjobmetis Varese, che si impone nell’anticipo della ventiquattresima giornata sulla Bertram Tortona per 97-87. Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte CremonaTre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket Varese piazza il colpo casalingo... Temi più discussi: 3on3 EcoRun Varese: iscrizioni aperte per il super torneo di basket che unisce sport, musica e divertimento; Gli inizi nel basket e la doppia Coppa Italia con il Varese: il calcio di Mario Belluzzo; Legnano spreca, Piacenza sorride; Liste d’attesa sanità: Varese si mobilita. Sabato sportelli in piazza in centro. Il rush di Varese negli ultimi 6' vede cadere la Bertram Derthona4Q Live - Tripla di Librizzi, pareggio di cameriere di Vital. Correzione a rete di Renfro, Baldasso spta la tripla tra ferro e tabellone 76-74 con 8'48. Renfro allunga in coast to coast. Liberi per ... pianetabasket.com Il Napoli Basket torna al successo: gli azzurri travolgono Varese sfondando il muro dei 100 puntiMigliore prestazione stagionale per gli uomini di Magro, che annientano i lombardi con un netto 104-75. Ottimo impatto per il neo arrivo Doyle ... napolitoday.it COLPO VARESE: BATTUTA TORTONA La Openjobmetis riscatta l'ultimo stop e torna a correre fermando la Bertram. Dopo una partita equilibrata il finale premia i biancorossi. FINALE: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/il-rush-di-varese-negl - facebook.com facebook Basket, El Habbab trascina la Virtus al successo x.com