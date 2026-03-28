Nell'anticipo del 24° turno di basket, la squadra di Varese ha vinto in casa contro Tortona con il punteggio di 97-87. La partita si è svolta in un ambiente caldo, con entrambe le formazioni che hanno mostrato un buon livello di gioco. La vittoria permette a Varese di consolidare la propria posizione in classifica.

Colpo playoff per la Openjobmetis Varese, che si impone nell’anticipo della ventiquattresima giornata sulla Bertram Tortona per 97-87. I lombardi reagiscono alla brutta sconfitta del turno precedente a Napoli e con questo successo si porta per il momento all’ottavo posto. I piemontesi, invece, rimangono al quinto posto a 28 punti. I migliori per Varese sono Ike Iroegbu e Tazé Moore, che mettono a referto rispettivamente 18 e 17 punti. In doppia cifra chiudono anche Nate Renfro (12) e Matteo Librizzi (11); mentre a Tortona non bastano i 20 punti di Christian Vital e i 13 di Prentiss Hubb ed Arturs Strautins. Dopo un avvio equilibrato, Tortona cerca subito un primo allungo con la tripla di Gorham che vale il +7 (12-19). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Varese piazza il colpo casalingo contro Tortona nell’anticipo del 24° turno

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