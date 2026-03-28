Nel campionato di Serie B di basket, la Pielle Livorno ha sfidato la Consultinvest Loreto Pesaro al PalaMegabox di Pesaro. La partita, iniziata alle 19 di sabato 28 marzo, ha visto i biancoblù riprendere il ritmo nel secondo tempo, conquistando una vittoria finale di 72-64. La squadra labronica cercava di riscattarsi dopo una sconfitta al supplementare contro Latina.

Dopo 20 minuti da incubo, i ragazzi di Turchetto non concedono più nulla e portano a casa due punti pesantissimi per la corsa al primo posto Vittoria pesante per la Pielle Livorno che supera 64-72 Loreto Pesaro in una gara dai due volti. Il primo tempo dei biancoblù è uno dei peggiori della stagione, con canestri facili concessi agli avversari, percentuali al tiro pessime e una scarsa presenza a rimbalzo. I secondi 2 venti minuti sono invece da squadra importante che prima ricuce lo svantaggio nel terzo quarto e poi concede solo 4 punti nell’ultimo vincendo con tranquillità. L’8-0 con cui si apre la gara non sembra di buon auspicio per la Pielle che fatica a trovare buone conclusioni e concede troppo agli ispirati avversari che chiudono avanti di 7 il primo quarto (22-15). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Basket, seria B | Consultinvest Loreto Pesaro-Verodol CBD Pielle Livorno 64-72: i biancoblù la ribaltano con un grande secondo tempo

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