Basket seria B | Consultinvest Loreto Pesaro-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live

Sabato 28 marzo alle 19 si gioca al PalaMegabox di Pesaro la partita di serie B di basket tra la Pielle Livorno e la Consultinvest Loreto Pesaro. La squadra di Livorno cerca di reagire alla sconfitta al supplementare contro Latina, mentre i padroni di casa intendono mantenere la posizione in classifica. La gara viene trasmessa in diretta.

Sfida importante per gli uomini di Turchetto che contro i marchigiani cercano il riscatto dopo il ko con Latina. Palla a due questa sera alle 19 Pesaro occupa la sedicesima posizione in classifica con 18 punti ma è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque (le ultime due consecutive) ed è la squadra più in forma tra quelle in zona playout. Il gruppo di coach Gabriele Ceccarelli non ha un attacco molto prolifico con 71.5 punti a partita ma ha una difesa arcigna che ne concede 76.8 e ruba 7.9 palloni di media. Le responsabilità in attacco sono molto distribuite: il miglior marcatore è Valentini che segna 11.1 punti di media (oltre a catturare 5. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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