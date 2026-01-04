Basket serie B | Ristopro Fabriano-Verodol CBD Pielle Livorno 62-86 | i biancoblù dominano e si prendono la vetta in solitaria
La Pielle Livorno si aggiudica la partita contro Ristopro Fabriano con il punteggio di 86-62, consolidando la posizione in testa alla classifica del girone B di serie B. La vittoria consente ai biancoblù di occupare la prima posizione in solitaria, approfittando anche della sconfitta della Virtus Roma. Un inizio di 2026 positivo per la squadra, che mantiene il primo posto con una prestazione convincente.
Il 2026 della Pielle si apre come meglio non avrebbe potuto: vittoria netta per 62-86 contro Fabriano e vetta solitaria del girone B vista la sconfitta della Virtus Roma in casa dell’Andrea Costa Imola (70-66).Basta il 1629 da tre per spiegare la qualità della prestazione offensiva dei biancoblù. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Ristopro Fabriano-Verodol CBD Pielle Livorno 62-86: i biancoblù dominano e si prendono la vetta in solitaria - 86 contro Fabriano e vetta solitaria del girone B vista la sconfitta della Virtus Roma in casa dell’Andrea Costa ... today.it
