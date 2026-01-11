Basket femminile | nessun problema per Sassari e San Martino di Lupari in Serie A1

La 14ª giornata della Serie A1 femminile si è conclusa senza particolari sorprese per Sassari e San Martino di Lupari, che hanno mantenuto le proprie posizioni. La competizione è ripresa dopo la pausa per la Coppa Italia, offrendo agli appassionati un aggiornamento sulla classifica e le prestazioni delle squadre. Di seguito, i risultati e gli approfondimenti sulla giornata appena conclusa.

Totalmente in archivio la 14a giornata della Serie A1 2025-2026, ripartita proprio in questi due giorni dopo la pausa dovuta alla Coppa Italia. Lasciati alla domenica gli ultimi due confronti, quelli riguardanti soprattutto le parti di lotta della classifica. DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-RMB BRIXIA BASKET 87-60 Missione sesto posto solitario compiuta per il Banco, che ci mette un quarto per carburare prima di imporsi in maniera netta sul club di Brescia. A partire meglio è però l'RMB perché, tolto il 7-0 di Sassari nei primi 2'30", arriva una lunga e costante fiammata a forti tinte Winkoweska-Tagliamento che vale il 14-18 dopo 10?.

