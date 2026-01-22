Basket in DR2 incontri abbordabili a Pisa per IES con Follonica e DREAM con Rosignano

Il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 2 a Pisa si è concluso con risultati negativi per le squadre locali, che hanno tutte subito sconfitte. Le formazioni pisane, ora, si preparano a disputare incontri più accessibili nel girone di ritorno, con appuntamenti contro Follonica e Rosignano. Questi incontri rappresentano un’opportunità per migliorare la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita nel campionato toscano.

Pisa, 22 gennaio 2026 – Non si è chiuso bene, per le formazioni pisane, il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone toscano della costa: hanno infatti perso tutte, con una classifica che le vede ridimensionate rispetto alla fine del 2025. GMV e DREAM sono ancora tra le prime otto, in zona play-off, a 6 punti dalla vetta, pur avendo perso diverse posizioni, soprattutto la compagine di Ghezzano, al secondo posto da sola, non più tardi di quattro turni or sono, mentre la IES è nona, a 4 punti dalla zona spareggi. La prima di ritorno prevede impegni abbordabili per Devitalia IES, venerdì alle 21 al palasport con Follonica, e DREAM, sabato alle 20,45 al PalaBelli, con il fanalino di coda Rosignano, mentre il GMV sembra avere poche chance, sul campo della capolista Fortezza Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, in DR2 incontri abbordabili a Pisa per IES, con Follonica, e DREAM, con Rosignano Leggi anche: Basket, ancora un successo per il DREAM Pisa, a Follonica in DR2 Basket, in DR2 incontri di cartello a Pisa: GMV-Ponsacco e IES-LiburniaIl weekend sportivo a Pisa ha visto disputarsi due incontri di rilievo nella Divisione Regionale 2 di basket, girone toscano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Basket nel derby tra terze in DR2 un GMV sprecone perde in casa con Ponsacco. Basketball: IES faces Follonica in Pisa, while DREAM faces Rosignano in DR2.On the other hand, it's an uphill road for GMV, on the pitch of the pacesetter Fortezza Livorno, who already won in the first leg ... sport.quotidiano.net Basket, in DR2 incontri di cartello a Pisa: GMV-Ponsacco e IES-LiburniaIl sorprendente DREAM è invece di scena, senza timore reverenziale, a Livorno, sul campo della capolista Fortezza ... msn.com Sabato 24/1 15:30 Under 13 Pallacanestro Albavilla Via Petro Porro 16, Albavilla Sabato 24/1 16:45 Incontri Settimanali! Scoiattoli Basket Lecco Via Sant'Alessandro 39, Robbiate Sabato 24/1 11:00 Under 19 Tigers Milano Aranci - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.