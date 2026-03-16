L’altare della Basilica di Santa Maria di Siponto è al centro di un intervento di restauro che coinvolge esperti e istituzioni locali. La mensa dell’altare, uno dei principali reperti storici della chiesa, rappresenta un elemento di grande valore artistico e simbolico per la comunità. Il progetto mira a preservare e valorizzare questo pezzo importante dell’architettura religiosa e della storia locale.

La mensa dell’altare della Basilica di Santa Maria Maggiore è costituita da uno dei reperti storici più interessanti sotto il profilo storico artistico e simbolico della Siponto Antica. “ Scavato in un unico blocco marmoreo “bigio antico” proveniente con tutta probabilità dall’Asia minore, il sarcofago sipontino è stato attribuito ad artisti della tradizione scultorea costantinopolitana, attivi tra la fine del VI e l’inizio del VII Sec. d.C.” (M.Mazzei). Era stato utilizzato come nucleo dell’altare barocco, che nella campagna di restauro degli anni ’70 è stato rimosso e dal quale è venuto alla luce. Dalla base della croce del riquadro centrale si dipartono dei germogli a palmetta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caroleo: “L’altare della Basilica di Santa Maria di Siponto”

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