Alessandro Basciano il giudice ha detto no | il gesto contro Sophie Codegoni

Alessandro Basciano deve continuare a portare il braccialetto elettronico e rispettare il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni. Il giudice ha confermato la misura, e per ora non ci sono margini di manovra. Basciano resta sotto controllo, e niente cambia rispetto a quanto deciso in precedenza.

La misura resta, e per ora non ci sono spiragli. Per Alessandro Basciano non cambia nulla: dovrà continuare a indossare il braccialetto elettronico e rispettare il divieto di avvicinamento all’ex compagna Sophie Codegoni. A stabilirlo è stato il gip del Tribunale di Milano, Domenico Santoro, con un’ordinanza datata 22 gennaio 2026 che Fanpage.it ha potuto visionare. Una decisione che conferma la linea della prudenza già adottata nei mesi scorsi e che riaccende inevitabilmente l’attenzione mediatica su una vicenda che intreccia giustizia, social network e tensioni personali mai sopite. Secondo quanto si legge nel provvedimento, il giudice avrebbe ravvisato nella condotta recente del dj segnali compatibili con un “permanente sentimento di rabbia” nei confronti dell’ex compagna.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Alessandro Basciano Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni) Accusato di stalking da Sophie Codegoni: Alessandro Basciano rischia il processo Milano, 10 febbraio 2026 – La procura ha deciso: Alessandro Basciano dovrà affrontare il processo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Alessandro Basciano Argomenti discussi: Alessandro Basciano rischia il processo: la procura chiede il rinvio a giudizio; Caso Basciano, i pm chiedono il processo per stalking a Sophie Codegoni: ora la decisione spetta al giudice; Stalking contro Sophie Codegoni, chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano; Alessandro Basciano a rischio processo: la Procura chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie Codegoni. Caso Basciano, i pm chiedono il processo per stalking a Sophie Codegoni: ora la decisione spetta al giudiceI pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni: adesso spetterà al Gup decidere ... fanpage.it Alessandro Basciano a rischio processo: la Procura chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie CodegoniAlessandro Basciano a rischio processo: la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie Codegoni, dopo le accuse di minacce, pedinamenti e controllo ossessivo. notizie.it Alessandro Basciano, le minacce di morte a Sophie Codegoni e 3mila pagine di screenshot: ora il dj rischia il processo x.com La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio del 2023 e novembre del 2024, nel corso dei quali avr - facebook.com facebook

