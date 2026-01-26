PUC Baronissi Petta e l’Assessore Galdi | L’associazione Dopocentimetro strumentalizza Nessun nuovo consumo di suolo

Il PUC di Baronissi, presentato dall’amministrazione comunale, è stato oggetto di critiche da parte dell’associazione Dopocentimetro. La Sindaca Anna Petta e il Vicesindaco Luca Galdi hanno chiarito che il piano urbanistico deriva da un processo trasparente e condiviso, sottolineando che le polemiche sono infondate e strumentali, e che non prevede alcun nuovo consumo di suolo.

La Sindaca Anna Petta e il Vicesindaco Luca Galdi: “Il PUC è frutto di un iter regolare e condiviso. Le polemiche sono strumentali e non fondate sui dati reali”. In seguito alla conferenza stampa promossa dall’associazione Dopocentimetro sul Piano Urbanistico Comunale, l’Amministrazione Comunale di Baronissi interviene per ristabilire un quadro di verità e trasparenza su un tema strategico per il futuro della città, respingendo una narrazione che appare parziale e fortemente strumentale. Colpisce, in particolare, che a denunciare una presunta mancanza di confronto siano due consiglieri comunali di opposizione, Marco Picarone e Carmine Santoro, entrambi componenti della stessa associazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

PUC Baronissi, la sindaca Petta e l’assessore Galdi: “L’associazione Dopocentimetro strumentalizza"L’Amministrazione di Baronissi risponde alla conferenza stampa dell’associazione Dopocentimetro sul Piano Urbanistico Comunale, ribadendo l’impegno per chiarezza e trasparenza.

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvato in Consiglio comunale il nuovo PUC”Baronissi compie un passo importante verso il suo futuro con l’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante.

