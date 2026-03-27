Francisco Baridò il talento della Primavera del Napoli pronto al grande salto

Nel settore giovanile del Napoli, si distingue un giovane calciatore che ha attirato l’interesse degli addetti ai lavori. Si tratta di Francisco Baridò, che fa parte della squadra Primavera del club partenopeo e si avvicina alla possibilità di fare il salto tra i professionisti. La sua crescita all’interno del settore giovanile del Napoli prosegue con il coinvolgimento in partite ufficiali e allenamenti con la prima squadra.

Nel vivaio del Napoli continua a crescere un talento che sta attirando sempre più attenzione: Francisco Baridò. Il giovane calciatore della Primavera azzurra si sta rendendo protagonista di una stagione di alto livello, fatta di prestazioni convincenti, continuità e una maturità calcistica che raramente si vede in giocatori della sua età. Baridò è diventato rapidamente un punto di riferimento per la squadra giovanile, distinguendosi non solo per le qualità tecniche, ma anche per la capacità di incidere nei momenti decisivi. Visione di gioco, personalità e un’ottima lettura delle situazioni lo rendono uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile partenopeo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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