Napoli esordio con la Primavera per l' argentino Pereyra | come è andata la sua prima in azzurro

Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008, ha fatto il suo esordio con la squadra Primavera del Napoli durante una partita di campionato contro il Torino, giocata allo stadio Piccolo di Cercola. La gara si è conclusa con la vittoria per 1-0 dei granata. Questa è stata la prima apparizione ufficiale di Pereyra con il settore giovanile azzurro.

Prima in azzurro per Milton Pereyra. L'attaccante argentino, classe 2008, ha esordito con il Napoli Primavera nel match di campionato contro il Torino allo stadio Piccolo di Cercola vinto per 0-1 dai granata. L'ex Boca Juniors è sceso in campo da titolare ed è rimasto sul terreno di gioco per 60.