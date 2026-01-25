Pisogne dissequestrata l’area della frana | al via lavori e opere di messa in sicurezza

Pisogne, in provincia di Brescia, ha ricevuto il dissequestro dell’area interessata dalla frana. Sono ora in fase di avvio i lavori di messa in sicurezza, che coinvolgono le frazioni di montagna di Sonvico, Fraine e Val Palot. Questa operazione rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e la stabilità del territorio, permettendo il proseguimento delle attività e la ripresa delle comunità locali.

Pisogne (Brescia), 25 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia è terminato: finalmente Pisogne e le sue frazioni di montagna – in particolare Sonvico, Fraine e Val Palot – possono tirare un sospiro di sollievo. La frana, che si è schiantata ormai quasi quattro settimane fa sulla strada che dal fondovalle porta in quota, sarà dissequestrata a partire da lunedì 26 gennaio 2026. Pisogne, la montagna frana sulla strada e rotola a valle: sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione La notizia è stata data ufficialmente dal sindaco Federico Laini, dopo giorni in cui non si sapeva quando avrebbero potuto iniziare le opere di mezza in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Frana di Pisogne: chi è il super esperto che si occuperà delle opere di messa in sicurezzaA gestire le opere di messa in sicurezza della frana di Pisogne sarà la società dell’ingegnere minerario Danilo Coppe, esperto in interventi di demolizione e consulenze forensi.

