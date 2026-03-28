Bagnaia e Marc Marquez ostacolati durante le qualifiche del GP USA | tanti piloti sotto investigazione
Durante le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, sia Marc Marquez che Pecco Bagnaia si sono mostrati frustrati a causa di alcuni piloti che, durante le sessioni, li hanno rallentati. La situazione ha portato a diverse investigazioni da parte degli ufficiali di gara, coinvolgendo più piloti presenti in pista in quel momento. La questione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.
Marc Marquez e Pecco Bagnaia furiosi in pista per essere stati rallentati da altri piloti in qualifica. Investigazione in corso che potrebbe stravolgere la griglia di partenza al GP USA di MotoGP. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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