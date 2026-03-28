Bagnaia e Marc Marquez ostacolati durante le qualifiche del GP USA | tanti piloti sotto investigazione

Durante le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, sia Marc Marquez che Pecco Bagnaia si sono mostrati frustrati a causa di alcuni piloti che, durante le sessioni, li hanno rallentati. La situazione ha portato a diverse investigazioni da parte degli ufficiali di gara, coinvolgendo più piloti presenti in pista in quel momento. La questione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.