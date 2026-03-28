Bagasseria | il nuovo atelier di Samuele Alfani tra creatività e condivisione

Da lanazione.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 28 marzo 2026 - Imprevedibile e provocatorio. Non un semplice atelier, ma uno spazio fluido e trasformativo, libero e accessibile: si chiama "Bagasseria" - dal catalano, "luogo di prostituzione" - e già dal titolo richiama la necessità di superare la mercificazione dell'arte a favore di un approccio più diretto e contemporaneo. L'atelier che inaugura oggi pomeriggio (ore 17) nasce nel cuore del quartiere di Sant'Ambrogio, in Via dell'Agnolo 25r, ed è figlio dell'intuizione creativa del pittore fiorentino Samuele Alfani, deciso a costruire un luogo di confronto dialettico tra comunità di artisti e pubblico.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

bagasseria il nuovo atelier di samuele alfani tra creativit224 e condivisione
© Lanazione.it - "Bagasseria": il nuovo atelier di Samuele Alfani tra creatività e condivisione

Articoli correlati

Atelier Alzheimer di Rassina. Funziona il nuovo servizio a disposizione delle famiglieCASTEL FOCOGNANO Sta operando a pieni giri L’Atelier Alzheimer di Rassina, un nuovo servizio socio-riabilitativo che aiuta diverse famiglie.

Creatività e tecnologia: il nuovo programma di TechnotownCosa: Un ricco calendario di laboratori creativi, minicorsi e workshop esperienziali che spaziano dalla fotografia alla musica elettronica.

Altri aggiornamenti su Samuele Alfani

Discussioni sull' argomento A Firenze apre la Bagasseria un nuovo studio d’arte e spazio espositivo condiviso; Il pittore Samuele Alfani apre a Firenze Bagasseria.

samuele alfani bagasseria il nuovo atelierA Firenze apre la Bagasseria un nuovo studio d’arte e spazio espositivo condivisoNel cuore del quartiere di Sant’Ambrogio in via dell’Agnolo 25/r, a Firenze apre un nuovo studio d’arte e spazio espositivo: Bagasseria. Bagasseria dal catalano casa di prostituzione, è già nel su ... intoscana.it

samuele alfani bagasseria il nuovo atelierMostra inaugurale di BagasseriaBagasseria, nuovo studio e spazio espositivo di Samuele Alfani a Firenze, inaugura con la mostra collettiva Bau Bau Baby a cura di Luigi Presicce e Anna Capolupo. itinerarinellarte.it

Trova facilmente notizie e video collegati.