Firenze, 28 marzo 2026 - Imprevedibile e provocatorio. Non un semplice atelier, ma uno spazio fluido e trasformativo, libero e accessibile: si chiama "Bagasseria" - dal catalano, "luogo di prostituzione" - e già dal titolo richiama la necessità di superare la mercificazione dell'arte a favore di un approccio più diretto e contemporaneo. L'atelier che inaugura oggi pomeriggio (ore 17) nasce nel cuore del quartiere di Sant'Ambrogio, in Via dell'Agnolo 25r, ed è figlio dell'intuizione creativa del pittore fiorentino Samuele Alfani, deciso a costruire un luogo di confronto dialettico tra comunità di artisti e pubblico.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bagasseria": il nuovo atelier di Samuele Alfani tra creatività e condivisione

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