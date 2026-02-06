Sta funzionando a pieno ritmo l’Atelier Alzheimer di Rassina, un nuovo servizio che offre supporto alle famiglie dei pazienti. Il centro, aperto da poco, si dedica a fornire assistenza e attività riabilitative agli anziani affetti da Alzheimer. Le famiglie si sono già rivolte con entusiasmo, trovando nel servizio una mano concreta per affrontare le sfide quotidiane.

CASTEL FOCOGNANO Sta operando a pieni giri L’ Atelier Alzheimer di Rassina, un nuovo servizio socio-riabilitativo che aiuta diverse famiglie. A diversi mesi dall’inaugurazione, l’Atelier Alzheimer di Rassina, situato nei locali adiacenti alla Casa della Comunità, è oggi un servizio pienamente funzionante e sempre più apprezzato dalle famiglie del Casentino. Il centro, dedicato alle persone con Alzheimer e altre forme di demenza in fase lieve, sta dimostrando la propria efficacia nel sostenere le persone fragili e chi se ne prende cura ogni giorno. Il progetto è parte dei servizi dell’Asl Toscana sud est ed è realizzato in stretta collaborazione con i servizi sociali e socio sanitari dei Comuni casentinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atelier Alzheimer di Rassina. Funziona il nuovo servizio a disposizione delle famiglie

Approfondimenti su Atelier Alzheimer

L’Atelier Alzheimer di Rassina ha aperto i battenti e ora funziona a pieno regime.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Atelier Alzheimer

Argomenti discussi: L’Atelier Alzheimer di Rassina è pienamente operativo; Atelier Alzheimer, il bilancio: Famiglie e utenti soddisfatti del nuovo servizio socio-riabilitativo; Atelier Alzheimer di Rassina. Funziona il nuovo servizio a disposizione delle famiglie; ORTOBELLO: il Casentino protagonista nell’11ª edizione.

L’Atelier Alzheimer di Rassina è pienamente operativoArezzo, 5 febbraio 2026 – A diversi mesi dall’inaugurazione, l’Atelier Alzheimer di Rassina, situato nei locali adiacenti alla Casa della Comunità di Rassina, è oggi un servizio pienamente funzionante ... lanazione.it

Ecco il nuovo Atelier Alzheimer. Anche una Casa della Comunità: così la sanità raddoppia i serviziDue nuovi obiettivi centrati per la sanità in . E’ stato inaugurato anche alla presenza anche dell’assessore regionale Simone Bezzini il nuovo Atelier Alzheimer di Rassina ed è stata presentata la ... lanazione.it

Ieri era la Candelora! Sapete cosa si celebra in questa occasione Vuoi saperne di più su Atelier Alzheimer Contattaci! [email protected] 055 6510477 https://bit.ly/3ZgKNQt Ti aiutiamo ad aiutare! facebook

Una piccola "molecola smart" contro l' #Alzheimer Arriva da uno studio di @CnrIcb e @CampusBioMedico che propone un nuovo approccio terapeutico, puntando sul rafforzamento delle difese naturali del cervello e la modulazione dell'immunità innata cerebr x.com