Creatività e tecnologia | il nuovo programma di Technotown

Questa mattina a Technotown è stato presentato il nuovo calendario di laboratori e corsi. Per settimane, bambini e ragazzi potranno scoprire la fotografia, la musica elettronica e altre attività creative. I laboratori sono già aperti alle iscrizioni e promettono di coinvolgere i giovani in esperienze pratiche e divertenti.

Cosa: Un ricco calendario di laboratori creativi, minicorsi e workshop esperienziali che spaziano dalla fotografia alla musica elettronica.. Dove e Quando: Presso Technotown in Villa Torlonia, Roma, dal 5 al 15 febbraio 2026.. Perché: Un’occasione unica per esplorare il legame tra arte e scienza attraverso attività pratiche guidate da esperti del settore.. Nel cuore verde di Villa Torlonia, l’hub della scienza creativa di Roma Capitale si conferma un punto di riferimento per chiunque desideri trasformare la curiosità in competenza tecnica e artistica. Technotown inaugura una nuova stagione di attività pensate per un pubblico trasversale, che va dai ragazzi di 12 anni fino agli adulti, proponendo un approccio alla conoscenza che non passa solo per la teoria, ma soprattutto per l’esperienza diretta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

