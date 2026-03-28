Avvistato in un locale di Pontremoli il 24enne scomparso a Chiastre di Rovarano

Un giovane di 24 anni, scomparso giovedì pomeriggio a Chiastre di Rovarano, è stato avvistato in un locale di Pontremoli. L'identificazione è stata confermata dalle forze dell'ordine, che stanno verificando le circostanze del ritrovamento. La persona non ha ancora fornito spiegazioni sul motivo della sua presenza nella zona e sono in corso ulteriori accertamenti.

E' stato avvistato in un locale di Pontremoli il 24enne scomparso giovedì pomeriggio a Chiastre di Rovarano, nella zona di Calestano. Il ragazzo avrebbe raggiunto a piedi Pontremoli (Massa Carrara), dove è stato segnalato in un bar. Si concludono così le ricerche del 24enne di cui si erano perse le tracce e che si ricercava dalla notte di giovedì 26 marzo, la cui auto era stata trovata a Chiastre di Ravarano (nel comune di Calestano). Per tre giorni si sono svolte le ricerche cui hanno partecipato numerosi ricercatori tra cui molti tecnici della stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino e le Unità Cinofile del SAER e SAV. In giornata i tecnici hanno battuto il crinale dell’Appennino parmense compreso tra il monte Cervellino e il passo del Silara, senza esito positivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Avvistato in un locale di Pontremoli il 24enne scomparso a Chiastre di Rovarano Articoli correlati Trovato in un bar di Pontremoli il 24enne scomparso a Chiastre di RovaranoE' stato trovato il 24enne scomparso giovedì pomeriggio a Chiastre di Rovarano, nella zona di Calestano. Chiastre di Ravarano, nessuna traccia del 24enne disperso: ricerche anche con i droniSono riprese nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 28 marzo, le ricerche del ragazzo di 24 anni, scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì...