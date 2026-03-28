A Roma, è scoppiato uno scandalo legato al coinvolgimento di alcuni membri di un gruppo antagonista tra i violenti presenti in piazza. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge diverse città italiane, tra cui Milano e Torino, dove circola un pensiero condiviso tra i componenti di questa galassia. Le autorità stanno indagando sui fatti e sui collegamenti tra i gruppi coinvolti.

Dentro la galassia antagonista c’è un pensiero ricorrente, che rimbalza da Milano a Roma, da Torino Bologna, da Padova a Napoli, laddove centri sociali e collettivi studenteschi contano su un’ampia manovalanza: sfruttare la vittoria del “No” al referendum sulla giustizia per alzare ancora di più la tensione, puntando sulla specialità della casa, ovvero il caos di piazza, e giustificando il tutto come risposta democratica alle politiche del governo illiberale. Domani, nella Capitale, sarà una giornata campale per l’ordine pubblico. Il corteo “No Kings” contro «autoritarismo, guerra, riarmo, genocidio e repressione» - si parla di almeno 15mila persone - sarà anche il primo vero banco di prova per le nuove norme inserite nell’ultimo decreto sicurezza, su tutte il fermo preventivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Avs in prima linea tra i violenti in piazza: scandalo a Roma

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