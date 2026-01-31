Centinaia di persone si sono radunate in piazza a Torino, dove alcuni esponenti di Avs hanno manifestato insieme ai violenti di Askatasuna. Il centrodestra attacca: “È terrorismo rosso”, mentre il governo si limita a condannare. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro Piantedosi, cercando di rassicurare sulla situazione. La piazza, comunque, resta divisa tra chi difende il diritto di manifestare e chi vede in queste azioni un pericolo per la democrazia.

" Noi siamo qua per dire che il governo non avrà lo scalpo di Torino e penso che in qualche modo questo è anche un segnale, che Torino non vuole essere Minneapolis e nessuno vuole, diciamo, stare in questa idea sovranista e trumpiana di come si piegano le democrazie, e quindi noi siamo qua anche per questo ". Queste le parole di Marco Grimaldi, deputato di Avs, poco prima che la frangia violenta del corteo per Askatasuna, non composta da infiltrati ma parte integrante della manifestazione che ha sfilato per e vie di Torino, andasse all' assalto degli agenti. Era ovvio e prevedibile che sarebbe finita con lo scontro, il centro sociale e i suoi sodali lo avevano preannunciato da tempo, ma nonostante questo Avs, unica forza politica parlamentare, ha scelto comunque di essere in piazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avs in piazza con i violenti di Askatasuna. Centrodestra attacca: "È terrorismo rosso". Conte condanna. Mattarella chiama Piantedosi

Gli scontri sono scoppiati nel centro di Torino, dove alcuni manifestanti di Avs si sono ritrovati insieme ai membri di Askatasuna, considerati violenti.

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso una dura condanna per il terrorismo e l'antisemitismo, sottolineando la gravità di tali minacce.

Argomenti discussi: Avs in piazza contro la presenza degli agenti Ice in Italia; Ddl stupri, manifestanti in piazza bloccate dalla polizia: senatrici dem e avs arrivano a sostenerle; Iniziative per il Giorno della Memoria; Mercosur, vittoria AVS in Europa: fermiamo Meloni che apre all’accordo contro agricoltori e democrazia.

