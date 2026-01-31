Avs in piazza con i violenti di Askatasuna Centrodestra attacca | È terrorismo rosso

Gli scontri sono scoppiati nel centro di Torino, dove alcuni manifestanti di Avs si sono ritrovati insieme ai membri di Askatasuna, considerati violenti. Il centrodestra non ha perso tempo e ha definito l’episodio come terrorismo rosso. Le tensioni sono alte, e le forze dell’ordine sono intervenute per mantenere l’ordine, mentre i partecipanti si sono divisi tra chi vuole difendere le proprie idee e chi invece punta il dito contro l’uso della violenza. La piazza si è riempita di accuse e richiami a rispettare le regole della democ

" Noi siamo qua per dire che il governo non avrà lo scalpo di Torino e penso che in qualche modo questo è anche un segnale, che Torino non vuole essere Minneapolis e nessuno vuole, diciamo, stare in questa idea sovranista e trumpiana di come si piegano le democrazie, e quindi noi siamo qua anche per questo ". Queste le parole di Marco Grimaldi, deputato di Avs, poco prima che la frangia violenta del corteo per Askatasuna, non composta da infiltrati ma parte integrante della manifestazione che ha sfilato per e vie di Torino, andasse all' assalto degli agenti. Era ovvio e prevedibile che sarebbe finita con lo scontro, il centro sociale e i suoi sodali lo avevano preannunciato da tempo, ma nonostante questo Avs, unica forza politica parlamentare, ha scelto comunque di essere in piazza.

