Venezuela Fratoianni e Bonelli | Inaccettabile attacco Usa Meloni condanni

L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela rappresenta una situazione di grande preoccupazione. Nicola Fratoianni e Bonelli chiedono un intervento deciso e una condanna da parte del governo italiano, in particolare di Meloni, affinché si assuma una posizione chiara e responsabile. È importante mantenere un approccio equilibrato e rispettoso delle norme internazionali, evitando escalation e promuovendo il dialogo come strumento di risoluzione.

Nicola Fratoianni ROMA – “L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. Occorre che la comunità internazionale e il nostro Paese condannino immediatamente quanto accaduto e si attivino per fermare questa aggressione. Le accuse legate al narcotraffico non rappresentano in nessun modo una giustificazione per quanto sta accadendo, gli USA attaccheranno la Cina per il Fentanyl, o l’Olanda per l’ectasy?”. Lo affermano in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. “Trump – continuano Bonelli e Fratoianni – si comporta come un pirata globale che punta a costruire un ordine globale fondato sulla forza e in aperta violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Venezuela, Fratoianni e Bonelli: “Inaccettabile attacco Usa, Meloni condanni” Leggi anche: Venezuela, Bonelli e Fratoianni: "Il governo condanni l'azione Usa" Leggi anche: Venezuela: Boldrini, 'mai simpatia per Maduro, ma governo condanni attacco Usa' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, Fratoianni-Bonelli: inaccettabile attacco Usa, Meloni condanni; Bonelli e Fratoianni contro l’operazione Usa in Venezuela: “Gravissima e inaccettabile”; Da Bonelli a Landini, dall'Anpi a Casarini, sinistra in tilt; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: «VENEZUELA. BONELLI E FRATOIANNI (AVS), ATTACCO USA INACCETTABILE. GOVERNO MELONI CONDANNI QUESTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. Venezuela, Fratoianni-Bonelli: inaccettabile attacco Usa, Meloni condanni - 'L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. notizie.tiscali.it

